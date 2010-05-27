Самый старый футбольный тренер мира ушел в отставку

93-летний Айвор Пауэлл, считающийся самым старым футбольным тренером в мире, ушел в отставку. Об этом сообщает сайт команды «Тим Бат», помощником главного тренера которой Пауэлл работал в последние годы. Пауэлл за свою игровую карьеру провел 14 матчей за сборную Уэльса и играл вместе со знаменитым футболистом Стэнли Мэттьюзом за «Блэкпул». В 1950-е годы Пауэлл перешел на тренерскую работу. Наставник возглавлял несколько английских команд, а также греческий ПАОК. Всего Пауэллу довелось тренировать более девяти тысяч футболистов. В «Тим Бат», представляющей университет английского города Бата, Пауэлл работал с 1973 года. В 2002 году он вывел команду в основной турнир Кубка Англии. «Тим Бат» стал первым университетским клубом за 122 года, которому удалось добиться такого результата. В 2004 году Пауэлл был введен в Зал спортивной славы Уэльса, а в 2006 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший футбольный тренер мира. В 2008 году Пауэлл стал членом ордена Британской империи. «Тим Бат» в последние годы выступал в Южной Конференции - шестой по значимости футбольной лиге Англии, однако по окончании сезона-2008/09 снялся с турнира из-за изменений в правилах, которые не позволяли «Тим Бат» подняться в лигу уровнем выше вне зависимости от результата. Lenta.ru