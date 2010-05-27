Форвард сборной Германии упал с велосипеда

Нападающий сборной Германии по футболу Томас Мюллер попал в аварию на велосипеде. Инцидент произошел в северной Италии, где немецкая команда находится на тренировочном сборе перед чемпионатом мира. Серьезных травм Мюллер избежал, но врачи наложили ему несколько швов на подбородок, сообщает Reuters. Как рассказал пресс-атташе сборной Германии Харальд Штенгер, форвард упал с велосипеда, когда катался. Мюллер присоединился к сборной Германии только 25 мая, так как 22 числа он принимал участие в финалеЛиги чемпионов в составе мюнхенской «Баварии». Команда Мюллера уступила миланскому «Интеру» со счетом 0:2. За последние три недели сборная Германии потеряла из-за травм уже четырех футболистов, которые могли поехать на чемпионат мира в ЮАР. ЧМ-2010 пропустят вратарь Рене Адлер, полузащитники Михаэль Баллак, Симон Ролфес и Кристиан Треш. В групповом турнире ЧМ-2010 соперниками немцев будут Австралия, Сербия и Гана (группа D). 13 июня сборная Германии сыграет с австралийцами, 18 июня - с сербами, 23 июня - с Ганой. Lenta.ru