Футболист сборной Ирландии потерял на тренировке больше 3,5 литров крови

Защитник сборной Ирландии по футболу Шейн Даффи потерял 3,6 литра крови в результате травмы, полученной им во время тренировки своей национальной команды. 18-летний Даффи столкнулся с вратарем Эдрианом Уолшом и получил разрыв печеночной артерии. Врачам удалось спасти жизнь футболиста, сообщает Sky Sports. Даффи доставили в больницу, где ему была сделана срочная операция. В настоящее время угрозы жизни спортсмена нет. У врачей были опасения, что он не сможет продолжить карьеру футболиста, но теперь медики считают, что защитник может вернуться к тренировкам через три-четыре месяца. В больнице Даффи уже посетили главный тренер сборной Ирландии Джованни Трапаттони, его помощник Марко Тарделли и капитан команды Робби Кин. Даффи, выступающий за клуб английской премьер-лиги «Эвертон», на уровне юношеских и молодежных сборных играл за команду Северной Ирландии. Однако затем он выразил желание играть за сборную Ирландии и в мае 2010 года был приглашен на тренировочный сбор. Lenta.ru