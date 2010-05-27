Микс-файт. Гоша Куценко в Киеве «презентует» Гран-при Восточной Европы

28 мая в 16:30 Лига смешанных единоборств Микс-файт «М-1 Украина» организовывает пресс-конференцию, посвященную проведению турнира ГРАН-ПРИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ по микс-файту (смешанным единоборствам). Украина, как место проведения чемпионата, выбрана впервые. Участники пресс-конференции: • Актер Гоша Куценко (ринганонсер турнира) • Президент Всемирной Лиги смешанных единоборств «М-1 Global» Вадим Финкельштейн • Вице-президент Всемирной Лиги смешанных единоборств «М-1 Global» Сергей Матвиенко • Президент Лиги смешанных єдиноборств Микс-Файт «М-1 Ukraine» Дмитрий Христюк • Самый титулованный украинский боец микс-файта Игорь Вовчанчин. Международный турнир соберет спортсменов и поклонников единоборств со всей Восточной Европы. Кроме того, мероприятие не будет лишено налета светскости. Гостями турнира станут члены правительства и депутаты Верховной Рады Украины, депутаты Государственной Думы России, представители украинского и российского бизнеса, звезды шоу-бизнеса. Среди VIP-гостей такие любители драйва и ярких эмоций как: Владимир Вирчис, Олег Скрипка, Фагот (ТНМК), Олег Собчук (С.К.А.Й), Владимир Дантес и Вадим Олейник, Александр Пономарев, Ирэна Карпа, Екатерина Серебрянская и другие. Светский блеск мероприятию придаст большой любитель смешанных единоборств, ведущий турнира – популярный российский актер Гоша Куценко. Известный своими ролями киллеров, «оперов» и страстных любовников, талантливый актер, музыкант и меценат впервые попробует себя в амплуа ринганонсера. Хотя тема единоборств ему всегда была близка. Он расскажет о своей связи с Лигой и микс-файтом, а также поделится с журналистами своими последними новостями. Среди них презентация дебютного музыкального альбома, над созданием которого актер трудился 20 лет, и последняя работа в кино - в качестве сценариста и актера. Съемки завершаются в мае. Что зрителя ожидает на выходе? Главной новостью от участников пресс-конференции – учредителей Всемирной Лиги смешанных единоборств «M-1 Глобал» Вадима Финкельштейна и Сергея Матвиенко станет известие о премьере художественного фильма с участием лучшего бойца планеты, легендарного Федора Емельяненко. "Пятая Казнь" - самая современная российская приключенческая драма с элементами боевика. Съемки фильма проходили в Таиланде. В главных ролях снимались такие знаменитые актеры как Рутгер Хауэр, Олег Чернов, Валерий Николаев.19 мая на Каннском кинофестивале состоялся закрытый показ "Пятой Казни". На пресс-конференции будет показан трейлер к фильму. Вадим Финкельштейн также раскроет секреты сверхпопулярности микс-файта (смешанных единоборств) в Америке и Японии. А вице-президент «M-1 Глобал», успешный бизнесмен и продюсер, сын губернатора Санкт-Петербурга Сергей Матвиенко – о новых телевизионных развлекательных проектах, не имеющих аналогов в СНГ. Президент Лиги смешанных единоборств Микс-Файт «М-1 Ukraine» Дмитрий Христюк поделится планами совместного проекта с медиа-группой «Интер», и расскажет о перспективах развития смешанных единоборств в Украине. ОБЯЗАТЕЛЬНА АККРЕДИТАЦИЯ! Дата: 28 мая 2010 Место: Национальный цирк Украины Пресс-конференция с Гошей Куценко: 16:30 ч.