В УЕФА обеспокоены степенью готовности Украины к Евро-2012 по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе МОК «Евро-2012 Украина» со ссылкой на директора Евро-2012 в Украине Маркияна Лубковского. «Инфраструктура Украины является недостаточной для удовлетворения потребностей Евро-2012 по футболу», – сказали в пресс-службе. По словам Лубковского, в УЕФА отмечают задержки в подготовке инфраструктуры в 2009 году и в начале 2010 года. «Критически важно в течение ближайшего времени продемонстрировать значительный прогресс, который будет заключаться, прежде всего, в наверстывании отставания от графиков, – отметил он. – Принимающие города должны занять активную позицию в процессе подготовки и взять на себя ключевые нагрузки, в частности, что касается строительства ключевых объектов Евро-2012, размещения болельщиков, концепции мобильности». Ранее вице-премьер Украины по Евро-2012 Борис Колесников заявил, что на подготовку к чемпионату из госбюджета до конца 2010 года выделят 19 млрд гривен (около $2,4 млрд), а до конца мая правительство выделит на эти цели почти 5,5 млрд гривен. При этом он напомнил, что бывшим правительством в 2009 году на Евро-2012 было выделено 3,11 млрд грн, а в 2008 году – 3,83 млрд грн.