Российскому борцу запретили выступать за Азербайджан

Российскому борцу вольного стиля Махмуду Магомедову, который выступал за сборную Азербайджана на чемпионате Европы 2010 года в Баку, запретили участвовать в чемпионате мира в Москве, который пройдет с 5 по 13 сентября 2010 года. Магомедов не сможет выступать за сборную Азербайджана до 28 марта 2011 года. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA) признала, что Магомедов нарушил регламент о смене гражданства и не имел права выступать за Азербайджан на первенстве Европы, где он выиграл золото в весовой категории до 55 килограммов. ФСБР подала протест на участие Магомедова в чемпионате континента. В ходе разбирательства выяснилось, что Магомедов, получивший гражданство Азербайджана в августе 2009 года, выступал за сборную России на Кубке мира - 2009 и по правилам не имел права выступать за другую страну в течение двух лет. FILA отстранила борца от соревнований на год, но не стала лишать его титула чемпиона Европы.