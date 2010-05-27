Л/атлетика. Еще одну россиянку поймали на допинге

Российская легкоатлетка, участница забегов на марафонские дистанции, 21-летняя Анастасия Загитова дисквалифицирована на два года за употребление допинга. Соответствующее решение вынесла накануне антидопинговая комиссия Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), рассмотрев материалы, представленные Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Оказавшаяся положительной допинг-проба спортсменки, не входящей в состав сборной России, была взята на чемпионате России по марафону 3 мая в Москве, где Загитова финишировала пятнадцатой. Загитовой вменяется в вину следующее нарушение антидопинговых правил: наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена (статья 2.1 Всемирного антидопингового кодекса; правило 32.2 (а) Антидопинговых правил ВФЛА). Какое именно вещество было обнаружено в организме спортсменки не уточняется. Дисквалификация началась 13 мая и завершится 12 мая 2012 года, информирует NEWSru.com со ссылкой на пресс-службу РУСАДА. Отметим, что Анастасия Загитова входила в число 24-х отечественных спортсменов, подозревавшихся Российским антидопинговым агентством в нарушении антидопингового законодательства. Ранее все они на период проведения расследования были временно отстранены от участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.