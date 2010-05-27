«Реал» уволил Пеллегрини и объявил о приходе Моуриньо

Руководство мадридского «Реала» в лице президента королевского клуба Флорентино Переса объявило об увольнении с поста главного тренера клуба чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини и объявило о намерении назначить его преемником Жозе Моуринью. Соответствующее заявление прозвучало накануне во время его пресс-конференции на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. «Мы убеждены в том, что клубу нужен новый старт, и мы также убеждены в том, что Жозе Моуринью - идеальный кандидат для осуществления этой задачи, - цитирует Переса NEWSru.com со ссылкой на телерадиокорпорацию ВВС. В июне прошлого года Пеллегрини сменил Хуанде Рамоса и заключил контракт на два года. Однако «Реал» завершил второй год подряд без единого трофея, хотя мадридцы потратили почти 200 миллионов евро на новичков, включая Криштиану Роналду, Кака и Карима Бензема. Успехи принципиальных соперников «Реала» усилили разочарование от работы Пеллегрини. «Барселона» снова опередила «королевский клуб» в борьбе за титул чемпиона Испании, а мадридский «Атлетико» победил в Лиге Европы УЕФА. Ожидается, что на смену Пеллегрини придет Жозе Моуринью, который на прошлой неделе выиграл Лигу чемпионов с «Интером», а также привел своих подопечных к очередному титулу в итальянской Серии А и в кубке страны. Сам 47-летний португалец уже заявил о том, что считает свою задачу в Милане выполненной и готов к новым вызовам. Он проинформировал о своем желании перейти в «Реал» президента «Интера» Массимо Моратти. В сложтившейся ситуации остается уладить лишь вопрос компенсации, которую итальянцы должны получить за Моуринью. По контрактными обязательствами португальца она составляет 16 млн евро.