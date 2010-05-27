Илсиньо просит ФИФА заставить «Шахтер» отпустить его из клуба

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Илсиньо подал официальный запрос в ФИФА с требованием заставить «Шахтер» отпустить его из клуба. Причина: футболист четыре месяца якобы не получает зарплату в клубе. «Мы ждем ответа от ФИФА, которая должна решить его будущее в клубе. Надеемся, ситуация разрешится до конца чемпионата мира. Пока что Илсиньо находится в Бразилии и поддерживает форму самостоятельно», - сказал агент футболиста Фредерико Пенья, передает Лига. Сам игрок заявляет, что для его карьеры будет полезно сменить обстановку. «Я был очень счастлив в «Шахтере», это был мой первый опыт игры за рубежом. Я выиграл несколько титулов, исторический Кубок УЕФА, который до этого не выигрывался украинскими командами, у меня появилось много друзей. К сожалению, четыре месяца я не получал зарплату, пытался решить этот вопрос, но тщетно. Теперь подожду решения ФИФА. Думаю, для моей карьеры будет полезно вдохнуть свежего воздуха и сменить обстановку», - подчеркнул он. Напомним, Илсиньо перешел в «Шахтер» из «Сан-Паулу» в июне 2007 года за 10 млн евро. За три сезона в составе «горняков» он провел 96 матчей в различных турнирах и забил 14 мячей.