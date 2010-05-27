Марадона: У меня есть одна идея

Никогда невозможно было знать, какую идею вынашивает в своей голове нынешний наставник сборной Аргентины Диего Марадона, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на аргентинскую газету Clarin. Издание говорит о том, что журналистам так и не удается добиться от главного тренера альбиселесте признания относительно стартового состава своей команды в первом для нее матче чемпионата мира со сборной Нигерии. Команда продолжает тренироваться согласно своему графику, однако из тренировок также невозможно делать выводы. Что же касается самого Марадоны, то он отвечает на этот вопрос следующим образом: «Стартовый состав команды будет зависеть от последующих тренировок. Но у меня есть одна идея». Правда, о какой идее идет речь, Марадона так и не сказал.