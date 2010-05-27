Хрюнов: Бой Кличко-Поветкин состоится в любом случае

Менеджер официального претендента на титул IBF в супертяжёлом весе Александра Поветкина Владимир Хрюнов прокомментировал информацию об отказе чемпиона WBO/IBF/IBO украинца Владимира Кличко от прохождения допинг-тестов по правилам ВАДА (Всемирного антидопингового агентства). «Начнём с того, что эту информацию предоставил брат Владимира Виталий, который как известно в настоящее время готовится к защите титула в Германии. Видимо, Кличко-старший переутомился, не поняв сути вопроса. Позвольте, я ещё раз объясню нашу позицию. Мы никого не хотим заставлять принудительно сдавать допинг-тест по системе Всемирного антидопингового агентства. Даже, если Владимир откажется от его прохождения, мы всё равно организуем этот поединок. Владимир Кличко - настоящий чемпион, у него огромная армия поклонников. В случае отказа от нашего предложения, у большей части болельщиков может возникнуть вопрос, почему? Если Владимир чист, то без проблем согласится на данную процедуру, если с его стороны последует отказ - делайте выводы сами. У нас достаточно времени на переговоры. Процесс медленно, но верно движется. Мы по-прежнему не доверяем неофициальной информации, ожидая ответ непосредственно от самого Владимира», - цитирует Хрюнова Чемпионат.ру. Напомним, что команда Поветкина предложила Владимиру Кличко пройти совместный антидопинговый контроль перед поединком за чемпионский пояс IBF по правилам WADA, согласно которому спортсмен обязан сообщать о своём месте нахождения на месяц вперёд и быть доступным для взятия тестов в любое время. Кроме того, у боксёров будет браться на исследование не только моча, но и кровь.