Моуриньо: При мне «Реал» будет играть в атакующий футбол

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью отметил, что у него не будет проблем при работе с генеральным менеджером клуба Хорхе Вальдано, а также заявил о намерении строить атакующую игру в мадридской команде. «Мы с Хорке Вальдано полностью совместимы. У меня нет сомнений, что мы найдем взаимопонимание. Мне вспоминается такой эпизод: когда я работал в «Интере», то хотел купить на место центрального защитника Рикарду Карвальо, а технический директор клуба Марко Бранка сказал мне, что Лусио лучше. В итоге я последовал его совету. Тренер проявляет себя лучше, когда все вокруг него работают. «Реал» при мне всегда будет играть в атакующий футбол. В то же время будут ситуации, когда нам нужно будет по-другому взглянуть на игру. Например, если нам при счете 3:1 придется играть в меньшинстве, то команда будет обороняться», – цитирует тренера Sports.ru со ссылкой на AS.