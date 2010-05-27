«Шахтер» подаст в суд на Илсиньо

Донецкий «Шахтер» подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на футболиста Илсиньо, сообщает официальный сайт ФК«Шахтер». Десять дней назад в офис клуба поступило заявление от представителя бразильского полузащитника, в котором сообщалось об одностороннем расторжении контракта со стороны футболиста. «Илсиньо перешел в ФК «Шахтер» в июле 2007 года. Его контракт с клубом был рассчитан на четвере года с обязательством сторон продлить контракт на один год. Другими словами, было предусмотрено, что по истечении двух лет выступления за «Шахтер» Илсиньо продлит контракт с клубом еще на год либо, в случае отказа, выплатит клубу штраф в размере, предусмотренном контрактом. В течение всего сезона 2009/2010 с футболистом велись переговоры по поводу продления старого контракта на 5-й год, а также о возможности заключения нового пятилетнего контракта. Но Илсиньо отверг все предложения клуба. В результате ФК «Шахтер» – в соответствии с контрактом – был вынужден потребовать от футболиста выплатить согласованный сторонами штраф. Заработная плата все это время выплачивалась Илсиньо регулярно, соответственно оговоренным срокам и в полном объеме. В связи с неправомерными действиями футболиста ФК «Шахтер» намерен в ближайшее время подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне о взыскании с Илсиньо компенсации, предусмотренной контрактом», – говорится в заявлении «Шахтера». Сам футболист заявил, что ему четыре месяца не платят зарплату.