Форварда ЦСКА приглашают в «Рому»

Руководство римского футбольного клуба «Рома» сделало предложение о переходе бразильскому форварду Вагнеру Лаву, выступающему в аренде в «Фламенго», но принадлежащему московскому ЦСКА. Как сообщает итальянская газета Corriere dello Sport, спортивный директор «Ромы» Даниэле Праде посетил тренировочную базу «Фламенго» и пообщался с Вагнером. Сам нападающий выражает желание перейти в «Рому» вслед за своим партнером по атаке во «Фламенго» Адриано, который также близок к переходу в римский клуб. «Было очень здорово играть вместе с Адриано и я надеюсь, что мы это продолжим, - сказал Вагнер Лав. - Многие думали, что мы не сможем нормально взаимодействовать на поле из-за разных стилей игры, но все получилось хорошо, несмотря на то, что нам не удалось пройти далеко в розыгрыше Кубка Либертадорес. Я надеюсь, что мне представится возможность вновь играть с ним в одной команде». Арендное соглашение Вагнера Лава во «Фламенго» завершится 10 июля и пока его будущее не решено, напоминает ИТАР-ТАСС.