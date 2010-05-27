Саркози поддержит заявку Франции на проведение Евро-2016

Президент Франции Николя Саркози в пятницу отправится в Женеву, чтобы лично поддержать на заседании Исполнительного комитета УЕФА французскую заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2016 года. Заседание исполкома УЕФА в пятницу начнется с финальных презентаций трех стран-кандидатов на проведение Евро 2016. Первыми выступят представители Турции, за ними итальянцы и французы. После этого члены исполкома возьмут паузу для обсуждения и итогового голосования. Имя страны-победителя будет объявлено на официальной церемонии около 13.00. Сопровождать Саркози в Швейцарии будут министр спорта Розлин Башло и госсекретарь по делам спорта Рама Яд. Саркози является одним из инициаторов проведения во Франции Евро-2016. Для организации чемпионата выбрано 12 городов, на модернизацию стадионов в которых государство намерено потратить 150 миллионов евро. Французские власти обещают, что это будет сделано даже если страна не получит права на проведение первенства Европы, сообщает РИА Новости.