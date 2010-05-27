Экс-директор НСК «Олимпийский» подозревается в крупной растрате

26 мая был задержан директор НСК «Олимпийский», сообщает Магнолия-ТВ. По данным издания, поводом для этого стала трата 549 000 гривен на несуществующие работы. О деталях уголовного дела «Газете по-украински» рассказала заместитель Генпрокурора Татьяна Корнякова. «Одно касается исполняющего обязанностей директора НСК «Олимпийский». Он заключил соглашения с тремя коммерческими структурами на 549 тысяч гривен о якобы осуществлении планировочных работ благоустройства территории. Однако эти работы уже были выполнены до того. Таким образом коммерческим структурам незаконно было перечислено более полмиллиона гривен. Это же бюджетные деньги! Когда мы начали проверять эти коммерческие структуры, то обнаружили, что одна является банкротом. Относительно другой возбуждено уголовное дело», - отметила Корнякова. Генпрокуратура возбудили уголовное дело по факту разворовывания денег в крупных размерах относительно директора и его заместителя. Корнякова отказалась назвать фамилию. Однако в ее документах отмечена фамилия директора - Чернявский. В пресс-службе Генпрокуратуры «proUA» сообщили, что не владеют информацией на эту тему. Справка. Дмитрий Чернявский исполнял обязанности директора НСК «Олимпийский» с 2008 г. по июль 2009 г. Был назначен на должность министром спорта Юрием Павленко, до этого работал помощником министра. Временная следственная комиссия Верховной Рады прошлым летом требовала от Генпрокуратуры проверить данные о тройном гражданстве Чернявского: украинском, российском и хорватском.