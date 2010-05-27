СМИ потребовали отставки президента Федерации баскетбола России

Российские СМИ написали открытое письмо с требованием отставки Сергея Чернова с поста президента Российской федерации баскетбола (РФБ). В письме говорится, что за семь лет работы Чернова на этой должности баскетбол в России деградировал, а его товарным знаком стало давление на арбитров. Текст обращения опубликован на сайте Sports.ru. Письмо адресовано члену попечительского совета РФС вице-премьеру Сергею Иванову, президенту Олимпийского комитета России (ОКР) вице-премьеруАлександру Жукову, министру спорта, туризма и молодежной политики России Виталию Мутко и еще нескольким чиновникам, занимающимся управлением российским баскетболом. Деятельность Чернова на посту президента РФБ оценивается в письме крайне негативно. В обращении подчеркивается, что даже победа сборной России на чемпионате Европы 2007 года была использована для отвлечения внимания от деятельности РФБ, а не для популяризации баскетбола. Авторы письма подчеркивают, что «последней каплей, переполнившей чашу нашего терпения», стал недавний судейский скандал в чемпионате России по баскетболу. 20 мая в интернете появилась аудиозапись беседы руководителя департамента российской суперлиги Максима Астанина с судьями Сергеем Булановым, Сергеем Кругом и Владимиром Разбежкиным. Записанный разговор состоялся после первого матча серии 1/4 финала плей-офф между «Локомотивом-Кубанью» и «Динамо». Встреча завершилась победой «Динамо», а Астанин упрекал судей в том, что они не сделали так, чтобы выиграл «Локомотив». Кроме того, в беседе упоминался человек, который и просил обеспечить победу «Локомотива». Его называли «Черным» и «Викторычем». Авторы открытого письма уверены, что этим человеком является Сергей Викторович Чернов. Работа специальной комиссии, созданной для расследования скандала, в письме называется «форменным плевком в лицо общественности». Список журналистов и изданий, подписавшихся под открытым письмом, приведен в конце обращения. Lenta.ru