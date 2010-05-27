Украина поборется за Олимпиаду-2022

Украина будет претендовать на проведение зимней Олимпиады 2022 года. Об этом 27 мая заявил президент страны Виктор Янукович. По словам Януковича, спортивным чиновникам надо готовить официальное обращение в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы Украина вступила в борьбу за Игры-2022, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Корреспондент.Net. Президент предлагает провести зимнюю Олимпиаду на Буковине. Северная часть этой исторической области в настоящее время является частью Черновецкой области Украины. Южная часть Буковины находится в Румынии. Янукович сделал свое заявление во Львове после состоявшегося 27 мая заседания Совета регионов. Президент назвал решение побороться за право принять Олимпиаду-2022 нормальной инициативой совета. О намерении бороться за Игры-2022 уже объявили Испания, Канада, Новая Зеландия и Румыния. Зимняя Олимпиада 2014 года пройдет в Сочи, а место проведения Олимпиады 2018 года пока не определено. Отметим, что в 2012 году Украина совместно с Польшей примет чемпионат Европы по футболу.