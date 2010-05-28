Пауэлл улучшил результат Болта

Вчера в Остраве на турнире серии IAAF World Challenge ямайский спринтер Асафа Пауэлл пробежал стометровку с лучшим результатом сезона в мире — 9,83 секунды. Предыдущее достижения своего соотечественника Усэйна Болта он улучшил на три сотых, а свой же рекорд соревнований — на две сотых секунды. Также за ним теперь значится рекорд на дистанции 100 ярдов (91,4 м). Если быть точным, в этой дисциплине ИААФ мировые рекорды не фиксирует. Поэтому его 9,07 с стал не рекордом, а лучшим мировым достижением. Усэйн Болт не сумел побить мировой рекорд Майла Джонсона на дистанции 300 метров (30,85 с). Для этого ему не хватило 12 сотых. Украинка Татьяна Петлюк финишировала десятой (2.04,62 мин).