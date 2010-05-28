«Ролан Гаррос». Алена Бондаренко вышла на Янкович

Алена Бондаренко во втором круге «Ролан Гаррос» обыграла словачку Магдалену Рыбарикову 6:3, 6:3. Ее следующей соперницей будет четвертая сеянная сербка Елена Янкович. А Катерину на этой же стадии соревнований победила канадка Александра Возняк — 6:4, 6:1. Сергей Стаховский и россиянин Михал Южный в первом круге парного розряда в трех сетах выиграли у испанца Давида Марреро и француза Стефана Робера (3:6, 7:6, 6:4). Их следующие соперники — девятые сеяные чех Франтишек Чермак и словак Михал Мертинак.