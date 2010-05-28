Польша купила право на трансляцию боя Кличко-Сосновски

Польское телевидение купило права на трансляцию боя Кличко-Сосновски. За права показа боя гамбургское агентство Triumph Media Group изначально запрашивало ?150 тыс.. Польские каналы долго не могли решиться на приобретение оных, так как цена казалась им неподъемной и время трансляции боя совпадало с показом музыкального конкурса «Евровидение» и польского кинофестиваля. Переговоры длились долго и не исключено, что на положительный их исход повлиял сам Виталий Кличко, в среду сообщивший, что «бой наверняка можно будет посмотреть и в Польше». По неофициальным данным, трансляция была приобретена за ?95-100 тыс, сообщает ALLBoxing.ru.