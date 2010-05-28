Хоккей. Третьяк предлагает оставить Быкова у руля сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью газете «Советский спорт» сказал, что он хотел бы оставить в сборной России ее главного тренера Вячеслава Быкова и его помощника Игоря Захаркина. Третьяк подчеркнул, что за четыре года сборная под руководством Быкова выиграла больше, чем за предыдущие 15 лет. По словам Третьяка, «нормальные люди» понимают, что при Быкове сборная, четырежды завоевавшая медали чемпионата мира (бронзу, два золота и серебро), добилась успеха. Президент ФХР подчеркнул, что он считает второе место россиян на чемпионате мира 2010 года нормальным результатом. Третьяк выразил мнение, что в финале чемпионата мира с Чехией (1:2) сборная России играла хорошо, но на стороне чехов была удача. Кроме того, по словам Третьяка, победить россиянам помешало «неправильное судейство». Президент ФХР опроверг информацию о том, что еще перед чемпионатом мира он договорился с главным тренером казанского «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым о том, что он возглавит сборную. Третьяк сказал, что он не разговаривал с Билялетдиновым на тему национальной команды с 2006 года. Что касается возможного введения в сборной России постоянной должности генерального менеджера, который будет отвечать за формирование тренерского штаба и состава команды, то, по словам Третьяка, «нельзя во всем брать пример с Канады». Вопрос о продлении контрактов с Быковым и Захаркиным, которые заканчиваются в августе 2010 года, будет рассматриваться на заседании исполкома ФХР. Оно пройдет 31 мая. Третьяк подчеркнул, что окончательное решение о выборе тренеров сборной примет министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко.