Футбол. Сборную России ограбили во Франции

Представители молодежной сборной России по футболу, принимавшей участие в международном турнире во французском Тулоне, были ограблены, сообщает «Спорт Экспресс». Инцидент с членами российской делегации произошел в гостинице, где проживала сборная. Кто именно был ограблен и что забрали у россиян, не уточняется. На турнире в Тулоне сборная России сыграла вничью с Катаром и уступила Дании и Чили. Команда не смогла выйти в полуфинал. Теперь россияне будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2011 года с Латвией и Румынией. Эти игры пройдут в августе и сентябре.