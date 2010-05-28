Футбол. В Лиге чемпионов проведут эксперимент

Матчи Лиги чемпионов сезона-2010/11 и отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года будет обслуживать расширенная судейская бригада из пяти арбитров. Об этом сообщает Reuters. Таким образом, УЕФА решил продолжить эксперимент с пятью арбитрами, проведенный в сезоне-2009/10 на матчах Лиги Европы. Система с пятью арбитрами предполагает, что к главному судье и двум лайнсменам добавятся еще два линейных арбитра, которые во время матча находятся за воротами команд. В обязанности этих судей входит помощь главному арбитру при определении нарушений правил в штрафной площади. Кроме того, дополнительные арбитры отслеживают, пересек ли мяч линию ворот. По словам генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино, результаты эксперимента с пятью арбитрами на матчах Лиги Европы оказались положительными. Инфантино подчеркнул, что эксперимент следует продолжить, чтобы понять, какие позиции нужно выбирать дополнительным арбитрам, чтобы лучше видеть происходящее на поле. В Лиге чемпионов сезона-2010/11 расширенные бригады арбитров будут использоваться, начиная с последнего квалификационного раунда, а в Лиге Европы - начиная с группового этапа.