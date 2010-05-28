Ф/катание. Яна Хохлова нашла нового партнера

Российская фигуристка Яна Хохлова, которая является чемпионкой Европы 2009 года в танцах на льду, нашла нового партнера. Теперь она будет кататься в паре с Федором Андреевым, который раньше выступал в мужском одиночном катании, пишет издание «Спорт Экспресс». Бывший партнер Хохловой Сергей Новицкий завершил любительскую карьеру. Андреев живет в США и занимается в группе тренеров Марины Зуевой (своей матери) и Игоря Шпильбанда, которые являются наставниками чемпионов Олимпиады-2008 канадцев Тессы Вирту и Скотта Мойра, а также вице-чемпионов Игр в Ванкувере американцев Мерил Дэвис и Чарли Уайта. Пара Хохлова/Андреев также будет заниматься в группе Зуевой и Шпильбанда. Фигуристка рассказала, что Федерация фигурного катания России одобрила ее дуэт с Андреевым. Недавно фигурист прилетал в Москву и был официально зачислен в состав российской сборной. Хохлова добавила, что ее не беспокоит тот факт, что у Андреева нет опыта выступлений в танцах на льду. По словам спортсменки, у ее нового партнера есть небольшой опыт в парном катании, а кроме того, он "потрясающе чувствует музыку" и очень пластичен. Хохлова является не только чемпионкой Европы 2009 года, но и бронзовым призером чемпионата мира 2008 года, а также двукратной чемпионкой России. Сезон-2009/10 для нее и Новицкого сложился неудачно. Пара заняла девятое место на Олимпиаде в Ванкувере, а на чемпионате мира в Турине снялась с соревнований после двух видов программы.