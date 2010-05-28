Сборной Аргентине разрешили заниматься сексом во время ЧМ-2010

Футболисты сборной Аргентины могут заниматься сексом во время проведения чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР, заявил врач команды Донато Вальяни, подчеркнувший, что речь идет о постоянных партнершах игроков, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на AP. Чемпионат мира стартует в ЮАР 11 июня, и та сборная, которой удастся дойти до финала, завершит турнир только 11 июля. Аргентинцы же считаются одними из фаворитов соревнований. «Футболисты могут заниматься сексом с их женами и подругами во время чемпионата. Они же не марсиане», - заявил Вальяни, аргументировавший свое мнение тем, что секс является нормальной частью человеческой жизни. «Но речи не может быть о том, чтобы это происходило в 2 часа ночи с шампанским и сигарами», - на всякий случай добавил он. Доктора больше всего занимает вопрос о том, чтобы игроки во время турнира не нарушали режим сна, а вот традиционная аргентинская еда - жареное мясо с бокалом вина - не возбраняется. Аргентинцы начнут ЧМ-2010 матчем с командой Нигерии 12 июня. Кроме этих сборных в группе В выступят также команды Южной Кореи и Греции.