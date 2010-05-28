Футбол. Румыны будут экспериментировать на сборной Украины

В субботу подопечные Маркевича проведут свой второй товарищеский матч. Сборной Украины в товарищеском матче, который состоится завтра во Львове, будет противостоять экспериментальный состав сборной Румынии, передает «Газета по-киевски». Об этом сообщают румынские СМИ. Опытные Лобонц (Рома) и Киву (Интер), известные Гоян (Палермо), Радои (Аль-Хилал) и трое украинцев Рац (Шахтер), Гиоане (Динамо), Мазилу (Арсенал), скорее всего, останутся в запасе. «Да, Луческу продолжит экспериментировать и в матче с Украиной», – подтверждает известный агент Аркадий Запорожану. «Защитникам вашей сборной советую присмотреться к техничному хавбеку Рэдуце и паре нападающих. Кристя этой весной был лучшим в национальном чемпионате, а Билашко – мощный таранного типа форвард, с которым нужно внимательно сыграть при стандартах», - добавил специалист. Напомним, что матч между сборными Украины и Румынии состоится на львоском стадионе Украина. Транслировать поединок будет телеканал ICTV.