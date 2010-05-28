Бокс. Чемпионку мира ограбили в центре Москвы

Абсолютная чемпионка мира в суперсреднем весе Наталья Рагозина была ограблена неизвестными в одном из бутиков столицы. Добычей злоумышленников стали паспорт, документы и ключи от машины, удостоверение инструктора, косметика и 10 000 долларов, передает Чемпионат.ру. В своём блоге Наталья подробно рассказала о происшествии, бросив тень подозрения на охрану магазина. «На этой неделе в одном из детских магазинов, что на Якиманке, у меня была украдена сумочка с документами и небольшой суммой денег (паспорт, документы и ключи от машины, удостоверение инструктора, косметика и 10 000 долларов)», - пишет Рагозина. «В магазине я буквально на минуту отвлеклась, чтобы отнести вещи на кассу, вернувшись на место, где оставила свою сумочку - обнаружила её пропажу», - раскрывает спортсменка подробности проишествия. «Можно говорить о том, что не уследила и прочее. Но! Во-первых, я захожу в достаточно дорогой магазин, где я должна быть уверена за сохранность своих вещей. Во-вторых, у подобных бутиков непременно должна быть специализированная охрана, которая должна обеспечивать безопасность (охрана, кстати, на момент кражи моей сумочки куда-то исчезла), посетителей на предмет карманных воришек и прочее. В-третьих, я являюсь vip-клиентом этого магазина, и ведь можно же было в момент моего пребывания обеспечить дополнительную безопасность», - написала Рагозина в своём блоге. Напомним, что по итогам прошлого года Наталья Рагозина была признана лучшей женщиной-боксером. Она провела на ринге 22 боя и во всех одержала победы.