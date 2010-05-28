Месси стыдится сравнений с Марадоной

Лионель Месси считает, что ему до уровня Марадоны надо еще много работать. Футболист испанской Барселоны Лионель Месси высказался относительно многочисленных сравнений между ним и наставником сборной Аргентины Диего Марадоной, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Sport.es. Талантливый футболист сказал, что ему становится стыдно, когда проводятся такие параллели. «Мне становится неудобно, когда начинают сравнивать меня с Марадоной. Для того, чтобы стать лучшим игроком мира, мне необходимо добиться значительного успеха на чемпионате мира и продемонстрировать свой класс на этом турнире», - сказал Месси, добавив, что хорошо понимает критику в адрес Альбиселесте во время отборочной кампании мундиаля. Напомним, что один из лидеров аргентинской команды ранее заявлял о том, что рассчитывает на победу на Чемпионате мира. В ЮАР подопечные Диего Армандо Марадоны сыграют в одной группе с Южной Кореей, Грецией и Нигерией.