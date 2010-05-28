УЕФА принял устав финансового «фэйр-плей»

В четверг состоялось заседание исполкома УЕФА. Его члены единогласно утвердили новый устав клубного лицензирования и финансового «фэйр-плей», информирует официальный сайт европейской футбольной ассоциации. Новые директивы будут реализовываться в три этапа: в 2010, 2011 и 2012 годы. После этого вступит в силу главное условие, согласно которому клубы должны быть безубыточными. Его выполнение будет оценено во время сезона-2013/14 в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Клубы будут оценены по степени риска с учетом их долгов и уровней зарплат, а также следующих ключевых критериев: - безубыточность — за определённый период клубы не должны тратить больше, чем получают; - выплаты по задолженностям не осуществляются в течение сезона — по отношению к другим клубам, собственным сотрудникам и/или общественным либо налоговым органам; - предоставление финансовой информации в будущем - чтобы обеспечить дальнейшее выполнение обязательств. Независимый комитет по финансовому контролю клубов под началом Жан-Люка Дехане будет следить за процессом, рассматривая поданную лицензиатами документацию и в случае необходимости запрашивая дополнительную информацию.