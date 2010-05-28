Шкаликов: Сосновски для Виталия Кличко – не соперник

Бывший чемпион Европы, телекомментатор и постоянный эксперт Чемпионат.ру Андрей Шкаликов в своём блоге «ЭКСПЕРТиза» анализирует предстоящий бой Виталия Кличко с Альбертом Сосновски, называет украинца явным фаворитом, и ожидает его досрочной победы. «Реально оценивая ситуацию можно смело сказать, что Сосновски, это не соперник для Виталия Кличко. Поляк станет очередным претендентом на титул, без какого-либо продолжения. Вышел – проиграл. Виталий выше и тяжелее соперника. Таких рослых и ко всему прочему бьющих оппонентов в карьере Сосновски ещё не было. Да, Альберт бил несколько хороших боксёров, но Кличко, это совсем другой уровень. Понятно, что первый раунд не начнётся с сумасшедшего темпа и ни тот, ни другой спортсмен не станут сразу пытаться нокаутировать друг друга. Виталий абсолютно точно будет придерживаться своего обычного рисунка боя. Он, как всегда будет уверен в себе, раунд-два выдержит свою дистанцию передней рукой, а дальше будет искать брешь в обороне противника, подключая левую. Думаю, что к пятому раунду ему будет понятно, как действовать дальше и где-то после седьмой трёхминутки можно ждать нокаут», - пишет Шкаликов.