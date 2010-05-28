Формула-1. Гран-при Турции. Петров – седьмой. Все результаты

Гран-при Турции 1-я практика. Хэмилтон – первый, Баттон – второй, Шумахер – третий, Петров – седьмой, все результаты… Гран-при Турции Истанбул-Парк, Стамбул 28 мая 2010 года 1-я практика 1.Льюис Хэмилтон («Макларен») – 1.28,653 (20 кругов) 2. Дженсон Баттон («Макларен») +0,962 (21) 3. Михаэль Шумахер («Мерседес») +1,097 (24) 4. Нико Росберг («Мерседес») +1,202 (25) 5. Себастьян Феттель («Ред Булл») +1,214 (30) 6. Роберт Кубица («Рено») +1,408 (23) 7. Виталий Петров («Рено») +1,412 (24) 8. Марк Уэббер («Ред Булл») +1,444 (26) 9. Фернандо Алонсо («Феррари») +1,641 (20) 10. Адриан Сутиль («Форс-Индия») +1,848 (17) 11. Камуи Кобаяси («БМВ-Заубер») +1,962 (20) 12. Витантонио Лиуцци («Форс-Индия») +2,200 (21) 13. Фелипе Масса («Феррари») +2,214 (22) 14. Себастьян Буэми («Торо Россо») +2,358 (24) 15. Педро де ла Роса («БМВ-Заубер») +2,585 (18) 16. Нико Хюлькенберг («Уильямс») +2,702 (23) 17. Рубенс Баррикелло («Уильямс») +2,811 (19) 18. Хайме Альгерсуари («Торо Россо») +3,082 (27) 19. Хейкки Ковалайнен («Лотус») +3,508 (24) 20. Ярно Трулли («Лотус») +4,337 (23) 21. Карун Чандок («Хиспания») +6,223 (13) 22. Лукас ди Грасси («Верджин») +6,484 (21) 23. Тимо Глок («Верджин») +6,930 (15) 24. Сакон Ямамото («Хиспания») +7,484 (26)