Сегодня УЕФА выберет страну-хозяйку Евро-2016

В Женеве началось заседание исполкома УЕФА, который выберет страну-хозяйку Евро-2016. На проведение чемпионата Европы претендуют Турция, Франция и Италия. С половины двенадцатого по московскому времени началась процедура заключительной презентации заявок федераций футбола Турции, Италии и Франции. Порядок выступления представителей этих стран был определен жребием. С 13.45 начнется процедура голосования, и приблизтельно в три часа дня по киевскому времени президент УЕФА Мишель Платини объявит, в какой стране пройдет Евро-2016, сообщает официальный сайт УЕФА.