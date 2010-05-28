IV Кубок мира по быстрым шахматам начался с сенсации

В Одессе состоялись матчи 1/8 финала IV Кубка мира АШП по быстрым шахматам. Партии первого игрового дня получились интересными и очень зрелищными. Но, в целом, фавориты доказали свое превосходство: лишь в одном матче из восьми победу праздновал шахматист, имеющий меньший рейтинг. По иронии судьбы, соавтором сенсации стал один из фаворитов турнира – украинец Василий Иванчук, уступивший представителю Турции Михаилу Гуревичу. События в матчах 1/8 финала прокомментировал международный гроссмейстер Михаил Бродский. 1/8 финала Грищук (Россия, 2760) - Мотылев (Россия, 2704) - 2:0 (1:0, 1:0) В первой партии соперники остро разыграли дебют, в какой-то момент белые уклонились от троекратного повторения и в дальнейшей сложной борьбе были полностью переиграны. Во втором поединке Мотылев пытался отыграться в варианте дракона, но Грищук контролировал ход игры, погасил активность черных и постепенно реализовал перевес. Мовсесян (Словакия, 2717) - Найдич (Германия, 2686) - 1,5:0,5 (1:0, 1/2) В первой встрече Мовсесян получил перевес как по позиции, так и по времени, и хотя в дальнейшем игра протекала довольно нервно – сумел довести партию до победы. Во втором поединке большой перевес был уже у Найдича, но изобретательной защитой и не без помощи соперника, Мовсесяну удалось спастись. Карякин (Россия, 2739) - Дроздовский (Украина, 2625) - 3:1 (1:0, 0:1, 1:0, 1:0) В первой партии Карякин получил перевес по дебюту, нанес красивый, хотя и не сложный тактический удар и уверенно победил. Во второй встрече Дроздовский сумел запутать грозного соперника, красивым ударом выиграл ферзя за ладью и коня и, несмотря на отчаянное сопротивление Карякина, довел партию до победы. Но на тай-брейке сказался класс бронзового призера чемпионата мира-2009 по блицу. Широв (Испания, 2742) - Бакро (Франция, 2742) - 3:2 (1/2, 1/2, 1:0, 0:1, 1:0) Две основные партии прошли в исключительно сложной и острой борьбе и закончились повторением ходов. Затем соперники обменялись ударами в блице, но в решающей партии – «армагеддоне» – Широв все же дожал соперника. Эльянов (Украина, 2751) - Моисеенко (Украина, 2669) – 1,5:0,5 (1:0, 1/2) В первой партии, в которой Моисеенко играл белыми, шла сложнейшая борьба, и его позиция выглядела многообещающе. Но в концовке партии в обоюдном цейтноте Эльянову удалось переиграть своего земляка-харьковчанина. В ответной встрече Моисеенко, несмотря на черные фигуры, изо всех сил стремился к реваншу, однако соперник не дрогнул – ничья. Иванчук (Украина, 2741) - Гуревич (Турция, 2614) – 0,5:1,5 (0:1, 0,5) Главная сенсация 1/8 финала! В первой партии Гуревич белыми получил перевес и перевел партию в лучший эндшпиль. До какого-то момента Иванчук хорошо защищался, и, казалось, ничья не за горами. Но опытнейший соперник сумел запутать украинца – и одержал неожиданную победу. Во втором поединке Иванчук настойчиво пытался отыграться, сражался до «последнего» патрона и согласился на ничью лишь когда на доске остались «голые» короли. Яковенко (Россия, 2725) - Инаркиев (Россия, 2669) – 2:0 (1:0, 1:0) Первая партия матча произвела настоящий фурор среди зрителей – как в зале, так и в Интернете, где шла онлайн-трансляция. Яковенко уже в дебюте продемонстрировал удивительную по красоте жертву коня, которая наверняка станет одним из самых ярких фрагментов турнира. В дальнейшем Инаркиев отчаянно сопротивлялся, но так и не смог спастись. Во втором поединке Яковенко играл «на удержание» - ничья его вполне устраивала, но соперник перегнул палку и фактически сам проиграл. Гашимов (Азербайджан, 2734) - Трегубов (Россия, 2622) – 3:2 (1/2, 1/2, 1:0, 0:1, 1:0) Две партии основного матча прошли с преимуществом Трегубова. Но россиянин так и не смог использовать все шансы – и обе встречи завершились вничью. В блице соперники обменялись ударами, причем, Трегубов сумел собраться и отыгрался черными. Однако в армагеддоне более «рейтинговый» Гашимов все же сумел переиграть неуступчивого соперника.