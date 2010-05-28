Завтра Кличко выйдет на ринг небритым

Украинский боксер-тяжеловес Виталий Кличко, которому 29 мая предстоит бой с поляком Альбертом Сосновским, решил выйти на ринг небритым, пишет издание «Блик». По словам Кличко, во время подготовки к поединку он жил высоко в горах, «в избушке, как отшельник», практически не общался с людьми и поэтому решил не бриться до боя. «Пока склоняюсь к тому, чтобы выйти небритым», - заявил украинец. Спортсмены иногда не бреются на протяжении длительных турниров (в частности, хоккеисты во время плей-офф). Считается, что это приносит удачу. Говоря о своей подготовке, Кличко рассказал также, что он подошел к бою с Сосновским в хорошей форме. По словам украинца, сейчас его «боевой вес» составляет 110 килограммов. Кличко подчеркнул, что во время тренировочного лагеря он не сбрасывает вес, а набирает три-пять килограммов.