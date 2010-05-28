Воробей уходит из «Арсенала» в «Металлист»

Президент киевского «Арсенала» Вадим Рабинович подтвердил информацию о том, что 31-летний нападающий Андрей Воробей принял решение перейти в харьковский «Металлист». «Да, я знаю об этом осознанном решении Андрея. И отношусь к этому двояко. С одной стороны, нам, конечно же, не хотелось терять такого забивного форварда, который, кстати, именно у нас отметился своим сотым голом в чемпионатах Украины. С другой стороны, я считаю, что этот переход - примерно-показательный с точки зрения «фэир плей». Ведь посмотрите: клуб «Металлист» нормально, открыто и прозрачно вел диалог и с клубом, и с Андреем: нас официально уведомили об этом, я разговаривал лично с президентом «Металлиста» Александром Ярославским. И для «Арсенала», и для «Металлиста», и для всех остальных это абсолютный пример честного и открытого ведения футбольных дел. Забывая о своем «арсенальском» интересе, хочу сказать, что считаю такое решение правильным: «Металлисту» предстоит играть в еврокубках – нам, видимо, без оглядки на внутренний чемпионат, стоит все же болеть за все наши клубы в Европе. И я рад, что наш футболист в этом плане укрепит «Металлист». В Харькове, кстати, уже много наших — и Денис Олейник, и Владимир Лысенко, а теперь вот и Андрей Воробей. Удачи всем ребятам! А «Металлисту» удачи на евроаренах. А всем нам хочу пожелать еще раз, чтобы все наши футбольные дела решались всегда так красиво, прозрачно, справедливо, как в данном случае. Я надеюсь, что линия нападения «Арсенал» по-прежнему будет выглядеть агрессивно и напористо. У нас подписан на два года контракт с Максимом Шацких. Еще год как минимум у нас будет играть Ионуц Мазилу. Будут и новые приобретения в этом плане. И обязательно будем подтягивать в основу молодежь», – сказал Рабинович официальному сайту ФК «Арсенал» (Киев).