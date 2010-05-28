Шевченко: Маркевич – сторонник наступательного футбола

Капитан сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями от прошедшего матча с Литвой, рассказал о подготовке к матчу с румынами и поделился впечатлениями от работы с Мироном Маркевичем. «Играть против прибалтов всегда не просто. Потому приятно, что моментами у нас получались интересные комбинации. Но это всего лишь первая игра, в которой мы попробовали реализовать то, над чем работали на тренировках. Спешить с выводами не стоит, потому что матч показал большое количество упущений, над которыми надо работать», - сказал Шевченко официальному сайту ФФУ. Футболист отметил, что в матче с румынами нашей команде придется не легко. «Румыны всегда отличались умением играть комбинационно и на скоростях. Большинство из них - техничные футболисты. Потому игра во Львове будет совсем другой и по стилю и по построению, а соперник будет более сложным. Конечно, мы настраиваемся на соперника и готовы предложить ему контраргументы», - заявил Шевченко. Кроме того, Андрей рассказал о впечатлениях от работы с новым тренером: «Наш наставник - сторонник наступательного футбола. Мы начали работать согласно с тренерским видением и стремимся реализовать его задумки. Все без исключения игроки отличаются мотиваций и трудолюбием. Несмотря на то, что сезон уже закончился, никто не дает себе послаблений и не нарекает на недостаток отдыха». Напомним, что завтра во Львове сборная Украины проведет свой второй поединок под руководством Мирона Маркевича против команды Румынии.