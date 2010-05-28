Оглашен окончательный состав сборной Дании на ЧМ-2010 в ЮАР

Главный тренер сборной Дании Мортен Ольсен объявил окончательный состав команды на чемпионат мира в ЮАР. Вратари: Томас Сёренсен («Сток Сити»), Стефан Андерсон («Брондбю»), Йеспер Кристиансен («Копенгаген») Защитники: Вильям Квист («Копенгаген»), Симон Кьер («Палермо»), Ларс Якобсен («Эвертон»), Пер Крёлдуп («Фиорентина»), Даниэль Аггер («Ливерпуль»), Патрик Мтилига («Малага»), Симон Буск-Поульсен (АЗ). Полузащитники: Кристиан Поульсен («Ювентус»), Якоб Поульсен («Аархус»), Томас Каленберг («Вольфсбург»), Томас Эневолдсен («Гронинген»), Миккель Бекманн («Рандерс»), Даниэль Йенсен («Вердер»), Кристиан Эриксен («Аякс»). Нападающие: Деннис Роммедаль («Аякс»), Йон Даль Томассон («Фейенорд»), Сёрен Ларсен («Тулуза»), Никлас Бентнер («Арсенал»), Йеспер Гронкьер («Копенгаген»), Мартин Йоргенсен («Орхус»).