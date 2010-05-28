Возбуждено уголовное дело об избиении журналиста фанатами «Зенита»

По факту избиения спортивного корреспондента российского информационного телеканала RT Романа Косарева следственным управлением при УВД Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия» - пункты «а» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ, передает Чемпионат.ру. Роман Косарев был избит болельщиками «Зенита» 16 мая в Ростове-на-Дону перед финалом Кубка России по футболу. В день матча сотрудники телеканала заранее прибыли на стадион «Олимп-2» для подготовки к освещению встречи команд ФК «Зенит» и «Сибирь». Как сообщил Роман Косарев, он находился недалеко от того места, где проходила организованная группа болельщиков «Зенита». В тот момент, когда Роман достал мобильный телефон, к нему подскочили несколько человек из группы питерских болельщиков, избили его и отобрали мобильный телефон. По словам корреспондента, он хорошо запомнил лица нападавших на него футбольных фанатов. После проведенного в больнице Ростова-на-Дону обследования у журналиста обнаружили закрытую травму плечевого сустава и сотрясение мозга средней тяжести. В настоящее время Роман Косарев находится в Москве, где проходит курс лечения.