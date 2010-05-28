Футбол. Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2010

В преддверии начала футбольного чемпионата мира в ЮАР букмекеры в борьбе за титул отдают предпочтение сборной Испании. Betfair предлагает за победу испанцев коэффициент 5.3, на втором месте идет Бразилия (6.2), на третьем – Англия (7.6). Шансы Аргентины оцениваются коэффициентом 8,6, а Голландии – 12.5. Вероятность победы на турнире сборных Германии, Италии и Франции расценивается Betfair достаточно низко – коэффициентами 16, 16.5 и 21 соответственно. William Hill также отдает предпочтение испанцам: на их победу предлагается коэффициент 5.00. Далее следуют Бразилия (5.50), Англия (7.00), Аргентина (8.00) и Голландия (11.00). Шансы Италии и Германии оцениваются как равные – коэффициентом 15.00, а за победу Франции дают коэффициент 17.00. Bwin не отстает от конкурентов и выше остальных оценивает шансы Испании (5.25). Вторым и третьим претендентами являются Бразилия (6.00) и Англия (7.00). Замыкают пятерку Аргентина (7.50) и Голландия (11.00). Шансы Германии, Италии и Франции, по мнению аналитиком Bwin, составляют соответственно 12.00, 14.00 и 17.00.