Итальянский арбитр получил «двойку» за работу на матче «Шахтер»-«Динамо»

Итальянский арбитр Паоло Тальявенто, который обслуживал матч 29-го тура чемпионата Украины между «Шахтером» и киевским «Динамо» (1:0), в котором решилась судьба золотых медалей, получил от инспектора матча оценку «неудовлетворительно», сообщает «Спорт.com.ua» со ссылкой на «СЭ в Украине». Причиной такого решения, по-видимому, стал эпизод в первом тайме матча, когда итальянец не назначил пенальти в ворота «Шахтера» после того, как мяч попал в руку защитнику горняков Александру Кучеру, который находился в своей штрафной площади.