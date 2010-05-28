В Харькове пройдет I этап чемпионата Украины по гольфу

29-30 мая в «Superior Golf Club» в Харькове пройдет I этап чемпионата Украины-2010 по гольфу, организованный министерством по делам семьи, молодежи и спорта, Всеукраинской федерацией гольфа и оргкомитетом «Superior Golf Club». Чемпионат соберет 55 спортсменов, которые будут соревноваться в формате stroke-play (игра на чистый счет, без учета гандикапа). Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины. Напомним, что во время Сессии Международного олимпийского комитета в 2009 году гольф вместе с регби-7 был включен в олимпийскую программу в Рио-де-Жанейро.