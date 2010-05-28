Бенте: Поветкин боится Кличко и ищет «отмазки», чтобы не выходить на ринг

Менеджер братьев Кличко Бернд Бенте сказал, что чемпион WBO и IBF Владимир Кличко перед боем с обязательным претендентом на пояс IBF Александром Поветкиным будет сдавать допинг-тест в соответствии с правилами, предъявляемыми «боксерскими властями» того государства, где состоится поединок. «С Поветкиным мы пока не вступали в переговоры, — цитирует Бенте SPORTBOX.ru. — Мы еще ни разу не говорили с его менеджером, устраивающим пресс-конференции, на которых общается сам с собой. Каково мое отношение к антидопинговой инициативе команды Поветкина? Мы делаем то, что предпишут нам «боксерские власти» — IBF или же Федерация профессионального бокса ФРГ, если бой пройдет на территории Германии. Если он состоится в Москве, будем ориентироваться на правила Российской федерации. Если от нас потребуют сдачу теста по правилам ВАДА, мы пройдем его. В точности выполним все требования исполнительных органов. Мне не понятны требования менеджмента Поветкина. Если провести параллель с футболом, то это было бы аналогично тому, если бы менеджер сборной Ганы выступил с какой-нибудь инициативой, и все бы послушали его, а не руководствовались бы правилами ФИФА. Мы всегда в точности исполняем все нужные предписания. На мой взгляд, Поветкин и его менеджер Хрюнов боятся проведения боя с Кличко и ищут «отмазки», чтобы не выходить на ринг, потому что знают, что Владимир отправит Поветкина в тяжелый нокаут».