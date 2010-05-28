Моуриньо раскрыл секрет победы над «Баварией»

Жозе Моуриню, собирающийся в ближайшие дни возглавить мадридский «Реал», рассказал в интервью испанскому изданию AS, за счет чего удалось «Интеру» победить мюнхенскую «Баварию» в финале Лиги чемпионов, передает Чемпионат.ру. «Этот финальный матч не стал исключением в том смысле, что нужно было выиграть его, а не показывать зрелищную игру. Для этой цели мы, в первую очередь, искали слабые стороны соперника, чтобы за счёт этого компенсировать его преимущество в скорости. «Бавария» превосходит «Интер» в скорости, и если бы мы захотели держать мяч у себя, то точно потерпели бы поражение. Если я более медлителен, чем соперник, теряю мяч, то проигрываю. Поэтому я решил отказаться от мяча, играть строго и компактно в обороне и тогда пусть уже «Бавария» теряет мяч. До игры мы разрабатывали пять вариантов контратаки при потере соперником мяча. Второй гол, например, был забит именно в результате такой домашней заготовки», - сказал Моуринью.