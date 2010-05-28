Немцы откажутся от секса в день финала ЧМ-2010

Любопытное социологическое исследование было проведено в Германии в преддверии чемпионата мира по футболу. Результаты показали, что подавляющее большинство немцев откажется от секса в день финала мундиаля, если сборная страны станет участником решающего поединка. Лишь 5 процентов респондентов заявили, что предпочтут секс просмотру финала чемпионата мира с участием сборной Германии, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на AFP. 52 процента опрошенных заявили, что только форс-мажорные обстоятельства помешают им поболеть за соотечественников в финале, а пятая часть респондентов заявили, что ни при каких условиях не пропустят такое событие. Интересно, что при этом 38 процентов респондентов заявили, что обычно не интересуются футболом.