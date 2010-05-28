Ван Галь: Аргентина не имеет шансов на победу на ЧМ из-за Марадоны

Наставник мюнхенской «Баварии» Луи ван Галь не думает, что кто-либо из футболистов, выступающих у него в команде, станет чемпионом мира в составе своей сборной, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на испанское издание El Mundo. Фаворитами большого футбольного форума голландский специалист считает национальные команды Испании и Бразилии. «Если быть вполне искренним, то должен сказать, что не верю, что кто-либо из моих игроков станет чемпионом мира. Главными претендентами на звание чемпиона являются сборные Испании и Бразилии. Сборная Аргентины также имела бы шансы выиграть чемпионский титул, но согласитесь, что фактор главного тренера также немаловажен», - сказал ван Галь.