Многоборье. Йоипенко выиграла «бронзу» в Гётцисе

Украинка Людмила Йосипенко выиграла бронзовую медаль на турнире ИААФ в Гётцисе. Победила британка Джессика Эннис. Украинки Наталия Добрынская и Анна Мельниченко финишировали седьмой и 14-й соответственно. Алексей Касьянов не смог взять стартовую высоту в прыжках с шестом и досрочно завершил соревнования. Не дошли до финиша еще 13 десятиборцев и пять семиборок. Причиной стали сложные погодные условия и дождь. Hypo-Meeting. Гётцис (Австрия) 29-30 мая Мужчины 1. Брайян Клэй (США) — 8483 (лидер сезона) 2. Ромэн Барра (Франция) — 8297 3. Леонель Суарес (Куба) — 8286 ...Алексей Касьянов (Украина) — не финишировал (100 метров - 10,63 с; прыжок в длину - 7,97 м; толкание ядра - 15,01 м; прыжок в высоту - 1,97 м; 400 метров - 48,21 с; 110 метров с барьерами - 14,38 с; метание диска - 45,95 м; прыжок с шестом - не взял старт. высоту) Женщины 1. Джессика Эннис (Великобритания) — 6689 (лидер сезона) 2. Татьяна Чернова (Россия) — 6572 3. Людмила Йосипенко (Украина) — 6260 (100 метров с барьерами - 13,77 с; прыжок в высоту - 1,85 м; толкание ядра - 12,99 м; 200 метров - 24,64 с; прыжок в длину - 6,20 м; метание копья - 48,69 м; 800 метров - 2.20,69 мин) ...7. Наталия Добрынская (Украина) — 6023 (14,13 с; 1,79 м; 15,72 м; 25,35 с; 5.83 м; 42,16 м; 2.19,82 мин) ...14. Анна Мельниченко (Украина) — 5878 (13,87 с; 1,76 м; 13,19 м; 24,86 с; 6,02 м; 37,84 м; 2.19,42 мин)