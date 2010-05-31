Джонсон: Чтобы выигрывать ЧМ и Олимпиады, Пауэллу нужно больше стартов

Экс-рекордсмен мира Бен Джонсон считает, что обладатель лучшего результата сезона на 100-метровке Асафа Пауэлл (9,83) может бежать еще быстрее. «У него очень большой потенциал, но он принимает участие в недостаточном количестве стартов перед главными соревнованиями. У него не получается побеждать на Олимпиадах и чемпионатах мира именно потому, что ему просто не хватает стартов перед ними. Перед такими турнирами необходимо бегать 100-метровку как минимум 60 раз. Буду ли я тренировать кого-либо? Атлеты сегодня хотят бегать быстро, но совершенно не хотят тренироваться. В свои годы я тренировался по 40 часов в неделю, потому что это полноценная работа, которую необходимо выполнять», – приводит слова Джонсона TrackAlerts.