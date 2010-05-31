Калиниченко: Хочется играть в сборной, но какой смысл кричать об этом всем?

Полузащитник «Днепра» Максим Калиниченко выразил надежду вернуться в сборную Украины. «Михайличенко делал ставку на других. С его преемником Маркевичем я не знаком, но рассчитываю на вызов. Хочется играть в сборной, но какой смысл кричать об этом на весь свет? Наверное, все в моих силах. Заслужу – будет приглашение. Кстати, контакт со штабом был, а именно с Юрием Калитвинцевым. Поговорили совсем недолго. Вернусь ли – предчувствий нет. Возраст? Андрей Шевченко на три года старше и до сих пор востребован», – приводит слова Калиниченко «Советский спорт».