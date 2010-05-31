Германия осталась без защитника

Защитник сборной Германии Хайко Вестерманн пропустит чемпионат мира из-за травмы левой стопы, полученной в дополнительное время вчерашнего товарищеского матча против Венгрии. «Конечно, я очень разочарован, потому что участие в чемпионате мира было моей целью. В ходе тренировочного сбора я прекрасно себя чувствовал, а теперь мне остается лишь пожелать команде удачи на турнире», – сказал Вестерманн. «Хайко на чемпионате мира отводилась важная роль в команде. Его универсальность была для нас важным фактором, а на тренировках он показал, что находится в прекрасной физической форме», – приводит слова Лева официальный сайт Федерации футбола Германии.